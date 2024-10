Willem Dafoe und Hilary Swank begeistern auf dem Catwalk in Paris

Hilary Swank feiert für «Miu Miu» ihr Model–Debüt

Hilary Swank, die im April 2023 Mutter von Zwillingen geworden ist, gab ihr Laufsteg–Debüt für «Miu Miu» in einem glänzenden braunen Trenchcoat in Kombination mit zwei verschiedenen Gürteln und Slipper–Sandalen in leuchtendem Pink. Dafoe hingegen präsentierte zum Abschluss der Show als letztes Model einen eleganten Mantel in Marineblau. Dazu trug der Schauspieler ein weisses Hemd mit einem dunkelblauen Pullover sowie eine graue Bundfaltenhose.