Grosse Sorge um den ehemaligen Manager von Michael Schumacher (54): Willi Weber (80) wäre aufgrund eines Krankenhaus-Keimes «fast gestorben». Das bestätigte seine Lebensgefährtin Heike Geissler (48) in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Mittlerweile befinde er sich jedoch nicht mehr in der Klinik, heisst es in dem Bericht weiter. Er sei seit einer Woche zurück in seiner Villa in Stuttgart. Zuvor habe er sich eine Blutvergiftung zugezogen, musste fünfmal mit Antibiotika durchgespült und mehrfach operiert worden. «Ich bin endlich wieder zuhause», freut sich auch Weber über das Licht am Ende des Tunnels.