William bedankt sich für Anteilnahme und trifft Mega-Star Tom Cruise

Am Montag hatte der Palast mitgeteilt, dass bei Charles im Rahmen von Tests nach einem Prostata–Eingriff «eine Form von Krebs» diagnostiziert worden war. Am heutigen Mittwoch hat William erstmals nach der schlimmen Nachricht wieder öffentliche Termine wahrgenommen. Zunächst verlieh er auf Schloss Windsor mehr als 50 Ehrungen, bevor am Abend für den Thronfolger ein Galadinner der London's Air Ambulance Charity auf dem Programm stand.