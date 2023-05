Earthshot-Prize-Award wird in diesem Jahr in Singapur verliehen

Die jährlich fünf Earthshot-Prize-Award-Gewinner bekommen seit 2021 eine Million Pfund, umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro, ausgehändigt. Die dritte Verleihung des Umweltpreises findet in diesem Jahr am 7. November in Singapur statt. Im vergangenen Jahr wurden die Preisträger im Dezember in Boston geehrt, zum Start im Jahr 2021 traf man sich zum Gala-Event in Williams Heimatstadt London.