William Shatner: Auch mit 95 lotet Captain Kirk noch neue Grenzen aus

Allen Spöttern zum Trotz bringt William Shatner es dennoch auf zahlreiche Platten. Und auch in diesem Bereich legt er mit Mitte 90 noch auf besondere Weise nach: Erst im Februar dieses Jahres verkündete er stolz auf Instagram, ein Heavy–Metal–Album mit 35 Songs zu veröffentlichen. «Ich habe den Weltraum erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt erkunde ich Verzerrung», schrieb Shatner zu dem Posting. «Ja, ihr lest richtig. Ich veröffentliche ein HEAVY–METAL–Album. Wir werden headbangen, wo noch niemand zuvor geheadbangt hat.» Bei jedem anderen Menschen würde man das als Übertreibung abtun. Einem James T. Kirk ist man aber gewillt zu glauben.