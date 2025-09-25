William Shatner gibt Entwarnung: Er hat nur zu viel gegessen

«Die Gerüchte über mein Ableben wurden stark übertrieben»

Shatner hatte am späten Nachmittag in seinem Zuhause in Los Angeles Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel bekommen, wie das US–Promi–Portal «TMZ» unter Berufung auf den Agenten des Schauspielers berichtet hatte. Als Vorsichtsmassnahme habe Shatner den Rettungsdienst gerufen und sei später in einer Klinik untersucht worden. Sein Agent hatte jedoch erklärt, dass es dem Star gut gehe und er sich bereits wieder zu Hause befinde.