William Shatner muss sich nach Reitunfall operieren lassen

Ehrung bei den Saturn Awards

Trotz seiner Verletzung liess es sich Shatner nicht nehmen, am Sonntag persönlich bei den Saturn Awards zu erscheinen, um einen Preis für das «Star Trek»–Franchise entgegenzunehmen. Während seiner Rede betonte er, dass der anhaltende Erfolg der Serie auf der Darstellung menschlicher Schwächen und Ängste basiere, auch bei nicht–menschlichen Charakteren. Interessanterweise gab er zudem zu, dass er bis heute nicht alle 79 Episoden der Originalserie gesehen habe, da ihm schlichtweg die Zeit fehle.