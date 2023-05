William und Kate: Ein Blick hinter die Kulissen der Krönung

Imposante Aufnahmen von der anschliessenden Prozession führen dann zurück auf den Balkon, auf dem König Charles III., Königin Camilla und die anderen Royals sich dem Volk präsentieren. Weiter geht es mit einem Einblick in die Vorbereitungen auf das grosse Krönungskonzert vom vergangenen Sonntag, bei dem Stars wie Katy Perry (38), Lionel Richie (73) und Take That auftraten. Auch Bilder vom «Big Help Out» am Montag sind enthalten - ein zusätzlicher Feiertag, bei dem es darum ging, einander zu helfen, neue Dinge auszuprobieren und anzupacken.