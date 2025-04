William und Kate: Familienpause statt royaler Oster-Tradition

König Charles III. und Königin Camilla (77) haben am Gründonnerstag an einer althergebrachten Zeremonie teilgenommen. Die Royals statteten dem in England nordöstlich gelegenen Durham einen Besuch ab, um in der dortigen Kathedrale an einem Gottesdienst teilzunehmen. Der regierende britische Monarch verteilt an dem Tag Geschenke, um Menschen, die unter anderem ein besonderes ehrenamtliches Engagement und Nächstenliebe gezeigt haben, seine Dankbarkeit auszudrücken. Seit langem wird in der Regel «Maundy Money» überreicht. Dabei handelt es sich um speziell geprägte Münzen, deren Anzahl vom Alter des Königs oder der Königin bestimmt wird.