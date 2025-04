William und Kate feiern Hochzeitstag auf der Isle of Mull

Fotos von der Ankunft des Royal–Paares auf der zu den Inneren Hebriden gehörenden Isle of Mull zeigen die beiden bestens gelaunt. Sie winken etwa den Schaulustigen im Örtchen Tobermory zu, die sich versammelt haben, um einen Blick auf das Kate und William zu erhaschen. Der Prinz und die Prinzessin, die sich im Tweed–Partnerlook zeigten, sind vor Ort unter anderem auch als Duke und Duchess of Rothesay sowie als Lord und Lady of the Isles bekannt.