William und Kate: Gemeinsamer Auftritt nach längerer Pause

Prinz William (40) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (40), sind wieder gemeinsam im Auftrag der Krone unterwegs. Nachdem sie in den letzten Wochen eine Pause von öffentlichen Auftritten eingelegt hatten, um die schulfreie Zeit mit ihren drei Kindern zu verbringen, waren der Prinz und die Prinzessin von Wales am Donnerstag (3. November) in Scarborough unterwegs. Die beiden besuchten den Ferienort in North Yorkshire, um Fördermittel zur Unterstützung psychischer Gesundheit junger Menschen bereitzustellen.