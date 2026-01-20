William und Kate liefern sich Curling-Duell in Schottland

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben am Dienstag Schottland besucht. Wie unter anderem das «Hello!»–Magazin berichtet, reiste das royale Paar nach Stirling, wo gleich mehrere offizielle Termine auf dem Programm standen. Dabei zeigten die beiden einmal mehr ihren bekannten Wettkampfgeist.
Erster Stopp war die National Curling Academy in Stirling. Dort trafen William und Kate auf britische Athletinnen und Athleten, die sich auf die kommenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele vorbereiten. Curling gehört zu den erfolgreichsten Disziplinen für die britischen Mannschaften. Insgesamt acht Medaillen bei Olympischen und Paralympischen Spielen gab es bisher in dieser Sportart.
Unterricht von Olympiasiegern
Das royale Paar nutzte die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Und das unter prominenter Anleitung: Olympiasiegerin Jen Dodds und Weltmeister Bruce Mouat gaben William und Kate eine Einführung in den Sport. Dabei traten der Prinz und die Prinzessin von Wales auch gegeneinander an. Für beide nicht ungewöhnlich, ist das Paar doch dafür bekannt, sich regelmässig bei sportlichen Aktivitäten zu messen.
Auf dem Weg nach Stirling legten William und Kate einen spontanen Zwischenstopp ein. In Falkirk besuchten sie die berühmten The Kelpies – zwei 30 Meter hohe Pferdeskulpturen, die zu den bekanntesten Wahrzeichen Schottlands zählen.
Weben für den Weltrekord
Nach dem Besuch in der Curling–Halle stand ein weiterer Termin an: William und Kate besuchten die Radical Weavers, eine gemeinnützige Organisation und ein Tartan–Webstudio. Dort trafen sie die Gründerin Mairi Breslin und informierten sich über die Tradition des schottischen Tartan–Webens. Das royale Paar durfte auch selbst Hand anlegen – ihre gewebten Stücke sollen Teil eines besonderen Projekts werden: Die Organisation arbeitet daran, den längsten Tartan–Schal der Welt zu erschaffen.
Kate hatte sich für die Termine passend gekleidet: Sie trug einen eleganten Mantel mit Tartan–Muster als Hommage an Schottland.
Prinz Harry zeitgleich vor Gericht
Während William und Kate über 600 Kilometer von London entfernt ihre Termine absolvierten, befindet sich Prinz Harry (41) zeitgleich im Gerichtssaal. Der Herzog von Sussex ist Teil einer Gruppe von Prominenten, die den Verlag Associated Newspapers – unter anderem Herausgeber der «Daily Mail» – wegen mutmasslich illegaler Informationsbeschaffung verklagt haben. Zu den weiteren Klägern gehören auch Sir Elton John (78), Elizabeth Hurley (60) und Sadie Frost (60), die Ex–Frau von Jude Law (53).