William und Kate: Mit Kronprinzessin Victoria zum Cher-Auftritt

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel reisen aber nicht nur an, um an dem Event teilzunehmen. Die schwedischen Royals werden Grossbritannien vom 29. November bis 1. Dezember besuchen, um die Beziehungen der Länder noch weiter zu festigen. Auf dem Programm stehen demnach unter anderem neben der Charity–Veranstaltung auch ein Mittagessen in einem typischen Pub und ein Besuch der Schwedischen Kirche in London. Vor der Royal Variety Performance werden sie bereits von Kate und William auf Schloss Windsor empfangen.