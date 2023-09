William und Kate mit Verspätung bei St.-Davids Kathedrale angekommen

Etwa zur selben Zeit wohnte Williams Vater König Charles (74) nebst Königin Camilla (76) einem Gottesdienst nahe des schottischen Schlosses Balmoral bei. Prinz Harry (38) wurde derweil an einem dritten Ort gesichtet: Er besuchte die letzte Ruhestätte der Queen in der St.–Georgs–Kapelle auf Schloss Windsor. Dort war die Monarchin am 19. September des vergangenen Jahres neben ihrem Ehemann Prinz Philip (1921–2021) beigesetzt worden. Schon am Samstag (9. September) geht es für Harry weiter nach Deutschland, wo noch am selben Tag in Düsseldorf der Startschuss seiner Invictus Games fällt.