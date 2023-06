William und Kate möchten gestohlene Lebensmittel ersetzen

Kate und William haben «ihre Liebe und Unterstützung» angeboten

Der Pfarrer Steven Bunting berichtet im Interview mit «ITV News» von dem Vorfall. Normalerweise öffnet die Kirche ihre Türen, um über eine Tafel Essen sowie gespendete Gegenstände wie Fahrräder und Spielzeug zu verteilen. Bei ihrem Besuch im September hatten Kate und William die Tafel als «Rettungsanker» für Menschen in Not bezeichnet. Doch bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende wurden alle Lebensmittel gestohlen.