William und Kate: Persönliche Nachricht nach Angriff vor Synagoge

William und Kate in Gedanken bei den Opfern

«Unsere Gedanken sind bei den Opfern des schrecklichen Angriffs vor der Heaton–Park–Synagoge und den Familien», schreiben der britische Thronfolger und seine Ehefrau in einem Statement, das unter anderem in einer Story bei Instagram veröffentlicht wurde. «Die Tatsache, dass sich diese Tragödie an Jom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, ereignet hat, macht sie umso schockierender. Unsere Gedanken gelten der gesamten Gemeinde und den Rettungskräften, die bei diesem schrecklichen Vorfall im Einsatz waren.» Unterzeichnet wurde die Nachricht mit den Initialen «W & C». Dies bedeutet, dass das veröffentlichte Statement direkt von William und Catherine stammt.