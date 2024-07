William und Kate: Private Spende an die Opfer des Hurrikans «Beryl»

Charles, der als Oberhaupt des Commonwealth enge Beziehungen zur Karibik pflegt, fügte an: «Ich habe die Widerstandsfähigkeit und Solidarität gesehen, die die Menschen in der Karibik als Reaktion auf diese Zerstörung gezeigt haben und die schon zu oft gefordert wurden. So sende ich auch meinen besonderen Dank an die Rettungsdienste und Freiwilligen, die die Rettungs– und Wiederherstellungsbemühungen unterstützen.» Er beendete sein Statement mit: «In diesen schwierigen Zeiten sind unsere Gedanken und Gebete bei all jenen, deren Leben, Lebensgrundlagen und Eigentum so schwer verwüstet wurden.»