William und Kate: Umzug in die Forest Lodge schon im November?

Bei der 328 Jahre alten Forest Lodge handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Stuckverzierung, Marmorkaminen und venezianischen Fenstern. Es soll acht Schlafzimmer bieten. Das Anwesen umfasst ausserdem mehrere Cottages, einen grossen Teich und einen Tennisplatz. Wie «The Sun» berichtete, soll es der langfristige Wohnsitz der Familie werden – auch nach seiner Thronbesteigung will William angeblich nicht mit seiner Frau und den drei Kindern in den Buckingham Palast nach London ziehen.