Wim Wenders reist erstmals nach Indien - und erhält besondere Ehre

Wim Wenders (79) ist schon viel um die Welt gereist – aber noch nie nach Indien. Bis jetzt: Im Alter von 79 Jahren steht der deutsche Filmemacher und Fotograf vor seinem ersten Besuch in der Heimat Bollywoods. Die indische Film Heritage Foundation (FHF) ehrt Wenders im Rahmen der Reise unter dem Titel «Wim Wenders – King of the Road» – The India Tour" mit einer Retrospektive seiner Werke aus den vergangenen fünf Jahrzehnten seines Schaffens.