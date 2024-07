Wimbledon: Pippa Middleton tritt erstmals seit Kates Krebsdiagnose auf

Kommt Prinzessin Kate zu den Finalspielen oder nicht?

Weiterhin ist unklar, ob Prinzessin Kate als Schirmherrin des All England Clubs ihrer Aufgabe nachkommen wird und am Wochenende den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern die entsprechenden Trophäen überreicht. Am Samstag, dem 13. Juli, finden in Wimbledon finden sowohl die Doppel–Finals der Herren sowie der Damen, als auch das Endspiel im Damen–Einzel statt. Am Sonntag, dem 14. Juli, folgen dann noch das Finale im Mixed–Doppel und der krönende Abschluss: das Herren–Finale zwischen Altstar Novak Djokovic (37) und Jungstar Carlos Alcaraz (21). Laut Medienspekulationen könnte Herzogin Brigitte (78) für Prinzessin Kate als royale Gratulantin einspringen.