Wimbledon und EM: Kate und William in sportlicher Mission

Prinzessin Kate postete für Andy Murray

Während William am Abend also im EM–Fieber war, meldete sich seine an Krebs erkrankte Frau in den sozialen Netzwerken zu Wort. Prinzessin Kate (42) würdigte in einem Statement den britischen Tennisspieler Andy Murray (37): «Eine unglaubliche Wimbledon–Karriere geht zu Ende», teilte Kate, Schirmherrin des bekannten Tennisturniers, per X (früher Twitter) mit. Sie fügte noch hinzu: «Du solltest sehr stolz auf dich sein». Murray ist zweimaliger Wimbledon–Champion und plant, seine Profi–Karriere nach den Olympischen Spielen in Paris zu beenden.