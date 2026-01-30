Wincent Weiss feiert mit «Hast du kurz Zeit» drittes Nummer-eins-Album

Wincent Weiss (33) hat es geschafft. Der deutsche Popsänger ist mit seinem neuen Album «Hast du kurz Zeit» auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gelandet und freut sich «riesig» über den Erfolg. «Diese Nummer eins bedeutet mir wirklich unendlich viel», erklärt er in seinem Statement weiter. «Nach meinen ersten vier Studioalben hat sich das neue Album irgendwie nochmal wie ein Neuanfang angefühlt.» Er habe in den vergangenen Jahren gelernt, «mehr im Moment zu leben und besondere Momente festzuhalten und auch zu geniessen. Und diesen Moment heute geniesse ich ganz besonders.» Sein grösster Dank gehe an alle seine Zuhörer, die das möglich gemacht hätten.