Wincent Weiss: Ist der Sänger zu alt für TikTok?

Können Sie sich noch in die Kinder und Jugendlichen hineinversetzen oder ist das zu weit weg?

Weiss: Ich kann mich in die Lage der Kids eigentlich gar nicht so richtig versetzen. In dem Alter war ich ein schüchterner Junge und hätte mich niemals getraut, auf die Bühne zu gehen und schon gar nicht vor so vielen Menschen zu singen. Also habe ich den grössten Respekt davor, was die Kids da machen. In dem Alter habe ich mit Lego gespielt und versucht, Baumhäuser zu bauen. Die Kids wiederum sind zum Teil schon super fortgeschrittene Sänger.