Wincent Weiss: Sein neues Album steht in den Startlöchern

So entdeckte er auch seine neue Leidenschaft für Autos, die er in Zukunft teilen will. «Ein Projekt ist aktuell das Basteln an Autos. Ich schraube viel an Oldtimern herum und bin oft in der Werkstatt. Das filme ich irgendwann ab und starte einen Zweitkanal auf YouTube», verrät der Sänger über seine Zukunftspläne.