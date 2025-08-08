Winfried Glatzeder übers Dschungelcamp: Schlimmer als die Tiere

Promis, Ekelprüfungen, Dramen... kein Wunder, dass die neueste Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» für viele Reality–Fans oft zu den Highlights des TV–Jahres gehört. Einer, der sich der Herausforderung im Dschungel bereits zwei Mal gestellt hat, ist Winfried Glatzeder (80). Der Schauspieler, der gerne als «Belmondo des Ostens» bezeichnet wird, war schon in der achten «IBES»–Staffel im Jahr 2014 zu sehen, im letzten Jahr nahm er am «Showdown der Dschungel–Legenden» teil. Jetzt spricht er über seine Erfahrungen im Dschungelcamp – und schiesst dabei scharf gegen andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.