Winfried Kretschmann: Ehefrau Gerlinde muss nach Sturz operiert werden

Ministerpräsident Kretschmann weicht seiner Frau in dieser schweren Stunde dem Bericht zufolge nicht von der Seite. Für sie sagte er die Teilnahme an einem Termin in Konstanz am Bodensee ab: Geplant war eigentlich, dass sich der Grünen–Politiker am Abend im Konzil gemeinsam mit Schwarz und dem Rest der Landtagsfraktion an einem Bürgerdialog beteiligt. Doch nun geht die Familie vor.