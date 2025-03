Wings Hauser: Vater von «Yellowstone»-Star Cole Hauser ist tot

Bekannt aus Daily–Serie «Schatten der Leidenschaft»

«Filmikone Wings Hauser ist am Wochenende in den Armen seiner Film– und Musikpartnerin Cali Lili Hauser in ihrem Studio gestorben», heisst es in dem Statement. Seine «einzigartige, legendäre Karriere» habe sich «über 58 Jahre in Film, Fernsehen und Musik» erstreckt. Er habe in dieser Zeit «mit vielen der grössten Künstler der Branche zusammengearbeitet und sich deren Respekt verdient».