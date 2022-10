«Winnetou»-Star Ralf Wolter gestorben

Der 1926 in Berlin geborene Wolter stammte aus einer Artistenfamilie und schlug bereits früh eine Karriere als Schauspieler ein. 1951 hatte er in der Komödie «Die Frauen des Herrn S.» an der Seite von Paul Hörbiger (1894-1981) seinen ersten Filmauftritt. Es folgten zahlreiche weitere Kinoproduktionen, bevor er 1962 zum ersten Mal in die Rolle des Sam Hawkens schlüpfte und in der Folge an mehr als ein Dutzend Karl-May-Verfilmungen teilnahm.