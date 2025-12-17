Winter-Accessoires: Darauf schwören Fashion Girls aktuell

Faux–Fur–Schals

Auf den Laufstegen von Prada bis Chloé war Kunstfell im Herbst 2025 allgegenwärtig. Jetzt sieht man den Trend auf der Strasse. Es muss nicht immer der riesige Mantel sein. Ein flauschiger Faux–Fur–Schal reicht, um Textur in das Outfit zu bringen. Von zotteligen 70er–Jahre–Boho–Vibes bis hin zu glatten, eleganten Varianten – dieser Trend hält warm und sieht nach «Old Money» aus.