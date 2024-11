Winterschlaf im Garten: So kann man Wildtiere unterstützen

Wasserstellen bereitstellen

Viele Tiere haben im Winter Schwierigkeiten, an Wasser zu gelangen – besonders, wenn die Temperaturen dauerhaft unter dem Gefrierpunkt liegen. Eine Wasserstelle mit frostfreiem Wasser kann Leben retten. Vogeltränken oder flache Wasserschalen helfen Vögeln und anderen kleinen Tieren, genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Wichtig ist es, das Wasser regelmässig zu kontrollieren und eisfrei zu halten. Zudem sollte die Wasserstelle an einem sicheren Ort aufgestellt werden, an den etwa Freiläuferkatzen nicht gelangen können.