Wintersport-Ikone Aksel Lund Svindal an Hodenkrebs erkrankt

Der ehemalige Skirennläufer und zweifache Olympiasieger Aksel Lund Svindal (39) ist an Hodenkrebs erkrankt. Das gab der Norweger auf seinem Instagram-Account bekannt. Die Wintersport-Ikone habe selbst eine Veränderung in seinem Körper gespürt und sei daraufhin zum Arzt gegangen. «Die vergangenen Wochen waren anders», erzählt Svindal in dem Post. Nach einer ersten Verdachtsdiagnose sei er anschliessend in einem Krankenhaus mit der Erkrankung endgültig konfrontiert worden.