Die grosse Schwester zu sein, habe sie in der Vergangenheit durchaus als Vorteil gesehen. «Ich hab das immer ausgenutzt, der war irgendwie mein Sklave. Ich hab ihn immer Sachen holen lassen, wozu ich keine Lust hatte. Was zu Essen oder was zu Trinken und ich hab das immer verpackt in so kleine Wettbewerbe wie zum Beispiel: ‹Wenn jetzt ein Gepard hier wäre – der David war ja ein Tierfan – und der würde von unten ne Limo holen, der würde nur zehn Sekunden brauchen. Sollen wir mal gucken, wie lang Du brauchen würdest?›» David Kebekus, Comedian, Autor und Regisseur, habe wiederum davon profitiert, «dass meine Eltern, die immer sehr fair waren, Carolin Dinge ermöglichten, die dann auch für mich galten. Carolin bekam eine Reise oder einen Austausch bezahlt, dann durfte ich das auch machen. Gleiches galt für den Führerschein.»