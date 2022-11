«Wir gesucht!»: Die Highlights der ARD-Themenwoche

Die neue ARD-Themenwoche «WIR gesucht - Was hält uns zusammen?» beginnt am heutigen Sonntag (6. November) schon morgens mit dem Kinderprogramm und endet am kommenden Samstag (12. November). Im Mittelpunkt steht die Frage, ob es das grosse «Wir» überhaupt noch gibt oder ob wir nur noch auseinanderdriften in Alt und Jung, Arm und Reich, Cis und Trans, mit und ohne Migrationsgeschichte, Corona-Impfung ja oder nein?