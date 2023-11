«Wir hatten Todesangst»: Caroline Beil aus Hotel evakuiert

Schreckminuten für Caroline Beil (57) und Bürger Lars Dietrich (50): Die Moderatorin und Schauspielerin und der Entertainer standen am 21. November für das Theaterstück «Rent a Friend» auf der Bühne. Nach der Premiere in Worms kam es jedoch zu einem Brand in dem Hotel, in dem die beiden untergekommen waren. Sie mussten evakuiert werden.