«Wir sehen uns 2023»: Gehen Rammstein wieder auf Europa-Tour?

Rammstein in den USA

Eine offizielle Tour-Ankündigung der Band fehlt bislang. Auch auf der Webseite sind noch keine neuen Termine für 2023 aufgelistet. Seit Mai holt die international erfolgreiche deutsche Rockband die restlichen Konzerte der grossen Stadiontournee 2020/2021 nach. Nach Auftritten unter anderem in Deutschland, Frankreich und Italien geht es für die Truppe am 21. August weiter nach Kanada, bevor sie durch die USA touren. Im Herbst spielt die Band in Mexiko City.