«Wir sehen uns nächstes Jahr»: Kehrt Oasis 2026 auf die Bühne zurück?

Liam Gallagher (53) hat Gerüchte angeheizt, dass es im nächsten Jahr weitere Oasis–Konzerte geben könnte. Er sagte den Fans beim ersten von zwei Auftritten im Londoner Wembley–Stadium: «Wir sehen uns nächstes Jahr.»
Wie geht es nach Brasilien weiter?
Die Band der Gallagher–Brüder feierte in diesem Jahr ihr grosses Comeback nach 16 Jahren. Nach ihrer britischen Heimat folgen nun noch Stopps in Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien. Obwohl nach ihrem letzten «Live 25»–Termin in São Paulo am 23. November offiziell keine weiteren Auftritte geplant sind, kursierten den ganzen Sommer über Gerüchte, dass die Gallagher–Brüder auch noch in Knebworth oder in Manchester spielen könnten. Denn 2026 ist das 30. Jubiläum ihrer dortigen legendären Auftritte.
Liam heizte dies nun in London mit seinem kurzen Satz an. Während er sich auf den Abschlusssong «Champagne Supernova» vorbereitete, dankte er den Oasis–Fans für ihr «Vertrauen» und sagte dann die Worte, über die nun eifrig spekuliert wird: «Wir sehen uns nächstes Jahr.»
Im Netz wird eifrig diskutiert
Clips von dem Moment gingen sofort viral und versetzten die Fans in Ekstase. Auch Oliver Pocher (47), der ein Oasis–Konzert London besuchte, zitierte die Zeile in einer seiner Instagram–Storys. Während einige Fans mit Blick auf die Schwierigkeiten vor der Reunion–Tour darauf hinwiesen, dass dann aber auf jeden Fall der Ticketverkauf verbessert werden müsse, überlegten andere, ob Gallaghers Satz nicht auf einen Live–Termine, sondern auf ein Album oder eine Solo–Tour hinweise.
Im Mai hatte Manager Alec McKinlay jegliche Hoffnungen auf weitere Konzerte der Britpop–Ikonen zurückgewiesen. «Das ist so ziemlich das letzte Mal, wie Noel in der Presse deutlich gemacht hat. Es ist eine Chance für Fans, die die Band noch nicht gesehen haben, sie kennenzulernen, oder zumindest für einige von ihnen. Und nein, es gibt keine Pläne für neue Musik.» Liam Gallagher bekräftigte später allerdings in den sozialen Netzwerken, dass nur er und sein Bruder Noel (58) das Sagen hätten, wenn es um Oasis–Updates gehe.
Wie gut sich die einst so zerstrittenen Brüder inzwischen wieder verstehen, ist allerdings auch fraglich. Zwar zeigten sie sich auf der Bühne auch mal Arm in Arm, aber hinter den Kulissen sollen sie in getrennten Hotels untergebracht sein und wenig Zeit miteinander verbringen. Auch nach dem letzten London–Konzert am Sonntag gingen sie getrennte Wege. Während Noel Gallagher das Ende der UK–Tour im Chiltern Firehouse mit Promis wie Lily Allen, Lily James, Poppy Delevingne und David Gardner feierte, soll sein Bruder laut «The Sun» den Abend lieber im ruhigen Rahmen mit seiner Partnerin ausklingen lassen haben.