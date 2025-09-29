«Wir sehen uns nächstes Jahr»: Kehrt Oasis 2026 auf die Bühne zurück?

Im Mai hatte Manager Alec McKinlay jegliche Hoffnungen auf weitere Konzerte der Britpop–Ikonen zurückgewiesen. «Das ist so ziemlich das letzte Mal, wie Noel in der Presse deutlich gemacht hat. Es ist eine Chance für Fans, die die Band noch nicht gesehen haben, sie kennenzulernen, oder zumindest für einige von ihnen. Und nein, es gibt keine Pläne für neue Musik.» Liam Gallagher bekräftigte später allerdings in den sozialen Netzwerken, dass nur er und sein Bruder Noel (58) das Sagen hätten, wenn es um Oasis–Updates gehe.