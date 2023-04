Elton John als Vorbild?

«Wir sind alt»: The Who deuten nach über 60 Jahren Karriereende an

Die Karriere von The Who neigt sich nach gut sechzig Jahren langsam ihrem Ende zu - dessen sind sich die letzten Überlebenden Pete Townshend und Roger Daltrey bewusst. Sie denken darüber nach, einen «Elton John» zu machen - sich also mit einer grossen Tour zu verabschieden.