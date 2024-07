«Wir werden sie sehr vermissen»: Jon Bon Jovi trauert um seine Mutter

Carol Bongiovi war nicht nur Gründerin des Fanclubs der gleichnamigen Band ihres Sohnes, sondern auch Unternehmerin und betrieb mehrere Geschäfte. In jungen Jahren posierte sie für den «Playboy». 1959 war sie dem US Marine Corps beigetreten, wo sie ihren Ehemann John Bongiovi Sr. kennenlernte. In einem Gespräch mit «The Big Issue» im November 2020 dankte Bon Jovi seinen Eltern dafür, dass sie ihm «die Fähigkeit gegeben haben, den Traum Wirklichkeit werden zu lassen». «Selbst wenn man in seinem Handwerk wirklich nicht gut war, konnte man daran arbeiten, wenn man glaubte, es zu können», sagte er. Sie hätten ihm immer vermittelt, dass er alles schaffen könne. «Als ich älter wurde, erkannte ich, dass meine Eltern mir ein grosses Geschenk gemacht hatten. Sie glaubten wirklich an John F. Kennedys Mantra, zum Mond zu fliegen.»