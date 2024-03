Wirbel um die Royal Family: Steht eine echte Krise unmittelbar bevor?

Ein weiteres Problem stellt das hohe Alter der Royals dar: Die öffentlichen Gesichter bestehen derzeit überwiegend aus älteren Mitgliedern aus der zweiten Reihe wie Charles‹ Schwester Prinzessin Anne (73), dem Herzog von Gloucester (79), dem Herzog von Kent (88) und dessen Schwester Prinzessin Alexandra (87). Charles› Bruder Prinz Edward (59) wird in wenigen Tagen auch schon 60. «Ohne eigenes Verschulden sind sie kaum ein inspirierender Haufen», lautet das bittere Fazit von Richard Kay. Es sei «aussergewöhnlich», dass nun ausgerechnet die einst so verhasste Camilla «die Show am Laufen» halte. Doch sie werde in diesem Jahr eben auch schon 77 Jahre «und die Frage ist, wie lange sie das durchhalten kann».