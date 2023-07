Wirbel um Gigi Hadids XXL-Tattoo

Läutet das Model mit 28 eine neue Ära ein?

Denn bisher ging die ältere Schwester von Model Bella Hadid (26) ohne tätowiertem Körperschmuck durchs Leben. Hat sie sich nun wirklich Tinte unter die Haut stechen lassen - und dann auch noch gleich mit so einem grossen Bild? Auf ihrer Instagram-Seite hatte Gigi Hadid einen Schnappschuss aus dem Sommerurlaub gepostet, das auf ihrem rechten Bein im Übergang zu Hüfte und Po ein riesiges Drachentattoo zeigte. In ihrer Story postete sie ein weiteres Bild und fragte dazu: «Bin ich in meiner Ära der Drachentätowierungen?!»