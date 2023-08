Wird Britney Spears bei «Celebration»-Tour von Madonna auftreten?

Tour-Auftakt in London

Madonna probt derzeit bereits fleissig für ihre Tour, die am 14. Oktober in London starten soll. Sie musste wegen ihrer gesundheitlichen Probleme verschoben werden. Nachdem die Sängerin Ende Juni auf der Intensivstation wegen einer schweren bakteriellen Infektion behandelt werden musste, gehe es ihr nun wieder viel besser. «Madonnas gesamte Tournee-Crew reist in der letzten Septemberwoche nach London, um in Brixton mit den Proben zu beginnen. Sie erhalten ausserdem einen Tag früher am 13. Oktober Zugang zur O2-Arena, um eine komplette Generalprobe vorzubereiten und durchzuführen», heisst es laut einem Insider.