Wird es historisch? Hier könnte Oscar-Geschichte geschrieben werden

Sollte Sandra Hüller (45) für ihre Darbietung in «Anatomie eines Falls» den Oscar als «Beste Hauptdarstellerin» gewinnen, so wäre das zwar kein Novum. Der letzte Triumph einer deutschen Darstellerin in dieser wichtigen Kategorie ist jedoch schon eine halbe Ewigkeit her: Letztmals gelang das 1937 – also vor fast 90 Jahren – der Schauspielerin Luise Rainer (1910–2014) für das Drama «Die gute Erde».