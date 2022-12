Dem britischen «Express» zufolge heisst es in einer Erklärung aus dem Buckingham Palast, dass die Edwardskrone aus dem Tower von London entfernt worden sei, «damit die Änderungsarbeiten vor der Krönung am Samstag, dem 6. Mai 2023, beginnen können». Der Transport der unbezahlbaren Krone wurde demnach geheim gehalten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Auch der Ort, an dem sie bearbeitet wird, ist offenbar nicht bekannt.