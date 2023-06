Wird «Spider-Man: Across the Spider-Verse» zum Realfilm?

Gerade erst ist der Animationsfilm «Spider-Man: Across the Spider-Verse» in den deutschen Kinos angelaufen, da versprechen die Produzenten des Marvel-Films aus dem Hause Sony bereits Nachschub. Am Rande der Premiere von «Across the Spider-Verse» auf die Möglichkeit einer Live-Action-Version von Miles Morales sowie eines animierten «Spider-Woman»-Films mit Gwen Stacy angesprochen, erklärte Produzentin Amy Pascal (65) «Variety» zufolge: «Ihr werdet das alles sehen. Es geschieht alles.»