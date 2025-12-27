«Wird uns sehr fehlen»: The Cure trauert um Gitarrist Perry Bamonte

Letztes Konzert am 1. November 2024 in London

Ein Jahr später entliess Sänger und Bandleader Robert Smith (66) Perry Bamonte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in 14 Jahren mehr als 400 Konzerte mit der Band gegeben. 2022 jedoch kehrte Bamonte zur Band zurück und tourte mit ihr für weitere 90 Konzerte. The Cure erinnert in dem aktuellen Statement an diese Zeit: «Darunter einige der besten in der Geschichte der Band, mit dem Höhepunkt des Konzerts ‹A Lost World› am 1. November 2024 in London.» Dies feierte die Veröffentlichung des neuen Albums «Songs of a Lost World», dem ersten seit 16 Jahren. Das Konzert wurde für den Film «The Cure: The Show of a Lost World» gefilmt, der diesen Monat weltweit in den Kinos anlief. Es war Bamontes letzter Auftritt mit The Cure.