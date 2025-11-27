Wird «Zoomania 2» der Animationshit des Jahres?

Derweil kommt Judy einer grossangelegten Verschwörung auf die Spur, in der die Schlange Gary De'Snake eine zentrale Rolle spielt. Erneut macht sich der kleine Polizei–Hase mit seinen erfolgreichen Ermittlungen schnell mächtige und bedrohliche Feinde. Nick und Judy müssen in der Folge alles geben, um ein grosses Unrecht zu verhindern und die Täter zum Wohle von Zoomania zur Strecke zu bringen, während sie immer mehr merken, dass sie als Partner möglicherweise aufgrund ihrer Persönlichkeits–Unterschiede einfach nicht so gut matchen.