Wirklich nur Freunde? Justin Trudeau auf Katy-Perry-Konzert gesichtet

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Nur zwei Tage nach seinem viel diskutierten Dinner mit Katy Perry (40) wurde Kanadas Ex–Premierminister Justin Trudeau (53) am Mittwochabend bei ihrem Konzert in Montréal gesichtet. Auf erstklassigen Plätzen verfolgte der Politiker die Show der Popsängerin – und heizte damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an. Bilder von Trudeau im Publikum veröffentlichte unter anderem die Seite «Pop Crave» auf ihrem X–Account.