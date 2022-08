Witcher, Highlander, Superman - Bond? Vielbeschäftigter Henry Cavill

Hollywood-Star Henry Cavill (39) tritt seit Jahren beständig in den ganz grossen Franchises auf. So verkörperte der auf der Kanalinsel Jersey geborene Mime bereits den Comic-Helden Superman sowie den Monster-Jäger Geralt von Riva in der Netflix-Serie «The Witcher». Zwischendrin gab Cavill in «Mission: Impossible - Fallout» den Gegenspieler von Tom Cruise (60) und trat an der Seite von «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (18) im Mysteryfilm «Enola Holmes» als berühmter Meisterdetektiv Sherlock Holmes auf (Teil 2 wird am 4. November auf Netflix erscheinen).