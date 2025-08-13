«With Love, Meghan»: Neue Folgen kommen schon in zwei Wochen

Meghan erzählt unter anderem, dass sie den Gedanken liebe, «Zeit miteinander zu verbringen. [...] Und neue Wege zu finden, um Menschen zu zeigen, dass man sie mag.» Daneben sind zahlreiche weitere Momente aus den neuen Folgen zu sehen, die der Streamingdienst Netflix schon ab dem 26. August zeigt. Harrys Ehefrau begrüsst dann als Promigäste in den kommenden Episoden unter anderem das Model Chrissy Teigen (39), den Spitzenkoch José Andrés (56) und Tan France (42), den Fashion–Experten des Netflix–Formats «Queer Eye».